عاجل: الصحة تُوقع 10 بروتوكولات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقعت وزارة الصحة والسكان، 10 بروتوكولات تعاون، ومذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية وأهلية، وشركات رائدة في القطاع الصحي.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا “AFRICA HEALTH EXCON” الذي افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومعهد باستور للقاحات بالمملكة المغربية، بهدف تنسيق استضافة المركز التدريبي الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لدول شمال أفريقيا.

الصناعات الطبية

كما شهد الوزير، توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة XingaoY Medical Equipment الصينية، بهدف دعم التصنيع المشترك في الصناعات الطبية وتعزيز القدرات الإنتاجية في مجال التكنولوجيا الصحية.

السياحة العلاجية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن اليوم الأول من المؤتمر تضمن توقيع بروتوكول تعاون، بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة “تيمسي إنترناشيونال” للسياحة العلاجية، بهدف تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الدوليين، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومؤسسة حماة الأرض، لإبراز جهود الهيئة في مؤشر التنافسية المؤسسية (HCI) عبر نشر مقال تحليلي لتعزيز الحضور الإعلامي والمؤسسي.

اليوم العالمي للسكري

وأضاف عبدالغفار، أن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تضمنت أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، بهدف تنفيذ حملات توعية صحية مشتركة، وتنظيم أنشطة وقوافل طبية، والمشاركة في بعض الفعاليات مثل اليوم العالمي للسكري، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة وادي النيل للخدمات الطبية والعلاجية لوتس لاستقبال وعلاج المرضى الدوليين، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة وفق المعايير العالمية، مع إصدار تقارير وفتح ملفات طبية شاملة.

بروتوكولات التشخيص الجيني

وتابع أن اليوم الثاني شهد توقيع بروتوكول تعاون ببن الهيئة العامة للرعاية الصحية، واتحاد شركات التأمين المصرية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الصحية في إعداد وإدارة المطالبات التأمينية للأجانب، وتنفيذ برنامج تدريبي شامل حول التأمين الطبي وفهم الوثائق التأمينية، وتطوير نظم تكنولوجية ذكية لدعم الخدمات التأمينية، وتنظيم ورشة عمل موسعة لتحسين جودة الخدمات التأمينية.

واستكمل: كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة HVD Egypt، بهدف إنشاء بنوك خلايا جذعية داخل منشآت الهيئة، وتطوير معامل الهيئة وبروتوكولات التشخيص الجيني والمخبري، ودعم البحث العلمي وتحليل الجينوم والخلايا الجذعية، وتنظيم برامج تدريب وورش عمل علمية لنقل التكنولوجيا وتعزيز جودة المعامل.

واستطرد عبدالغفار، أن فعاليات اليوم الثاني من المعرض، تضمنت، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة، واتحاد المستشفيات العربية، بهدف تبادل الخبرات في الاعتماد والجودة الصحية، رفع كفاءة المستشفيات في إدارة الأزمات والتحول نحو منشآت صحية خضراء، وتنظيم تدريبات مشتركة للأطباء والإداريين وفرق التمريض، وتطوير المهارات القيادية وإنشاء إطار تقييم إقليمي موحد للأداء الصحي.

كما تم توفيع بروتوكول تعاون مع شركة DMS “دايموند ميديكال سيرفيس” بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لمنتفعي الشركة داخل منشآت الهيئة، وإجراء فحوصات، وعمليات، وصرف دواء، وإصدار تقارير علاجية ومتابعة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وفقًا لأعلى معاييرالجودة.

وأشار عبدالغفار، إلى أن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر تضمنت توقيع بروتوكول تعاون بين نادي صيادلة مصر، والجمعية العربية لتطوير الصيادلة، والجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، لإطلاق مبادرات مهنية وعلمية وتدريبية لبناء جيل جديد من الصيادلة المؤهلين لمواجهة التحديات الصحية والدوائية، وتمكين الصيدلي علميًا ومهنيًا باعتباره حجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية، بجانب دعم التكامل بين مؤسسات الصيادلة في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، وبناء نقابات مهنية قوية وفاعلة تدعم الصيادلة وتحمي حقوقهم.

واستكمل عبدالغفار أن الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية (EHSCA) وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة SM المنظمة لمعرض “إيجي هيلث” لتكون الجمعية شريكًا إستراتيجيًا في الدورة الخامسة من المعرض، المقرر في سبتمبر المقبل، بجانب دعم استضافة الدورة الثانية من ملتقى الهيئات العربية للرعاية الصحية لأول مرة في مصر، وتعزيز التعاون العربي في الشراء الموحد وسلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث حلول الرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الذكية، وتوطين التكنولوجيا الطبية ودعم رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة في القطاع الصحي.