عاجل: أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم السبت 28 يونيو/حزيران 2025 موجة تراجع جماعي بعد فترة انتعاشة.

وأصدرت هيئة العمل المالي الدولية (FATF)، الخميس الماضي ، تقريرًا جديدًا حذّرت فيه من تنامي استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقرير أشار إلى أن جماعات إرهابية، ومنظمات تهريب المخدرات، وقراصنة إلكترونيين – بينهم مجموعات مدعومة من كوريا الشمالية – باتوا يستخدمون هذه العملات بشكل متزايد منذ آخر مراجعة في 2024.

وتتزامن هذه التحذيرات مع جهود أمريكية لتوسيع استخدام العملات المشفرة داخل النظام المالي التقليدي، في ظل صدور “قانون جينيوس” الذي ينص على إخضاع هذه الأصول لإطار تنظيمي موحّد وأكثر صرامة.

وقد حفز هذا التحوّل العديد من الشركات على التوسع، أبرزها شركة “سيركل” التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، وشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” المرتبطة بعائلة الرئيس السابق ترامب، والتي أطلقت عملة مستقرة خاصة.

رغم هذا الزخم، تتزايد الانتقادات، إذ يرى محللون أن العملات المستقرة لا تزال بدائل ضعيفة للعملات الوطنية، وأن فعاليتها خارج مجال التشفير محدودة. وذكر تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) أنها قد تلعب دورًا “ثانويًا” إذا خضعت لتنظيم فعال.

التقرير حذّر أيضًا من استخدام المحافظ غير المستضافة لتفادي الرقابة، وسلّط الضوء على الاستخدام المتزايد لعملة USDT، وخاصة على شبكة ترون، في عمليات الاحتيال، مقدّرًا حجم هذه الأنشطة بنحو 51 مليار دولار في عام 2024.

ورغم التحسّن في الرقابة، أكدت FATF وجود “فجوات تنظيمية كبيرة”، داعية الحكومات لتشديد آليات الترخيص والرقابة على شركات الأصول الرقمية، ومعلنة نيتها إصدار تقرير مخصص للعملات المستقرة في أوائل العام المقبل.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟

شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو/ حزيران 2025 هبوطا بنسبة 0.25% % ليصل سعرها إلى 107.305 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.13 تريليون دولار

وبلغ حجم التداولات على بيتكوين إلى 43.88 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 3.8% إلى قيمتها.



ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟



هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.8% إلى 2,426 دولارا.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.13 % عند 645 دولارا.

فيما ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.9 % ليبلغ 0.5599 دولار.

كما ارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.9% ليصل إلى 0.162170 دولار.

في حين تراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 4% ليسجل 2.1829 دولار.

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