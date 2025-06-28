عاجل: قبل ممارسة الرياضة.. 6 أسباب تجبرك على خلع دبلة الزواج

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل ممارسة الرياضة.. 6 أسباب تجبرك على خلع دبلة الزواج والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتداء خاتم الزواج أثناء التمارين الرياضية قد يعرّضك لمخاطر صحية وإصابات خطيرة، تعرّف على الأسباب التي تدفعك لخلعه قبل التمرين.

يحرص عشاق اللياقة البدنية على ارتداء أحدث الملابس الرياضية والأجهزة الذكية، لكن كثيرين يغفلون عن عادة بسيطة قد تقيهم من مشاكل صحية وإصابات: خلع خاتم الزواج قبل التمارين.

ويحذر خبراء المجوهرات والصحة من أن الإبقاء على خاتم الزواج أو الخطوبة أثناء ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى مخاطر صحية وجسدية.

ويشير نيل ديتا، خبير المجوهرات في “Angelic Diamonds”، إلى أن بيئة الصالات الرياضية المليئة بالعرق والرطوبة تمثل أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجلد عند ارتداء المجوهرات.

وتزداد هذه المخاطر مع التمارين عالية الكثافة مثل رفع الأثقال، بسبب التلامس المتكرر مع المعدات والحركة السريعة. إليك 6 أسباب تدفعك لخلع خاتمك قبل التمرين:

1. الجراثيم



التعرق واستخدام معدات الرياضة يحول الخاتم إلى بيئة خصبة للبكتيريا، ما قد يؤدي إلى التهابات وطفح جلدي.

2. التلف والخدوش



رغم صلابة بعض المعادن كالألماس، إلا أن الخواتم معرضة للخدش أو التشقق أو الانحناء عند ملامستها للأوزان الحديدية.

3. تورم الأصابع



زيادة تدفق الدم أثناء التمرين يؤدي إلى تورم الأصابع، ما يجعل الخاتم ضيقًا ويسبب صعوبة أو ألمًا عند خلعه، وقد يستدعي الأمر تدخلاً طبيًا في حالات نادرة.

4. إصابات خلع الخاتم



إذا علق الخاتم بأحد الأجهزة وسُحب بقوة، قد يسبب تمزقًا في الجلد أو ضررًا بالأوتار والعظام.

5. خطر فقدان الخاتم



يمكن أن ينزلق الخاتم بسهولة بفعل التعرق أو الحركة السريعة دون أن تلاحظ، خاصة في التمارين القوية.

6. تهيج الجلد وتآكل المعادن



يتفاعل العرق والمواد الكيميائية في الصالات مع المعدن، ما يؤدي إلى تهيج الجلد وبهتان الخاتم وفقدان لمعانه.

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