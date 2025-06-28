عاجل: برقم الجلوس.. موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لجميع النوعيات “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي”.

نتيجة الدبلومات الفنية

وانتهت الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، لكافة الأنظمة (نظام السنوات الثلاث، إعداد مهني، نظام السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج، تكنولوجيا تطبيقية، يوم 23 يونيو 2025.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

وأوضح المصدر لـ”تليجراف مصر”، أنه لم يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات حتى الآن، وفور الانتهاء من التصحيح سيتم اعتماد النتيجة، من قبل وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، ومن ثم يتم إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 خلال شهر يوليو المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 حتى الآن.

تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف أن أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية، مستمرة في الكنترولات وتسير بشكل منتظم، وسط تعليمات مشددة بالدقة وتطبيق معايير الدقة والموضوعية فى تقدير ورصد الدرجات والالتزام بضوابط التصحيح، لكي يحصل كل طالب علي حقه بالكامل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن للطلاب، الاستعلام عن درجاتهم، عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عقب الإعلان عنها واعتمادها رسميا، من (هنـــــا).

الدبلومات الفنية 2025

ويصل عدد طلاب الدبلومات الفنية 2025، إلى 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 338 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1145 مادة.

فيما يصل عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل 4192 مهمة لـ113 برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من 6 آلاف مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.