عاجل: 17.9 مليون ضحية سنويًا للأزمات القلبية.. كيف تواجه مصر “الخطر الصامت”؟

شكرا لاهتمامكم بخبر 17.9 مليون ضحية سنويًا للأزمات القلبية.. كيف تواجه مصر “الخطر الصامت”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الإصابة بالأزمات القلبية، حالة طبية طارئة، تستدعى التدخل العاجل للحفاظ على حياة المريض، لا سيما وأنها تحدث فجأة وبدون مقدمات ولجميع الأعمار، لتتوالى التساؤلات؛ هل تحدث الأزمات القلبية بسبب مشاكل عضوية أم نفسية أم نظام غذائي غير معتدل.

وتتصدر الأزمات القلبية، قائمة أسباب الوفاة عالميًا، حيث تودي بحياة نحو 17.9 مليون شخص سنويًا.

وتُكثف مصر جهودها لمواجهة هذا الخطر الصامت الذي لم يعد يهدد كبار السن فقط، بل امتد إلى الفئات الشابة نتيجة تغير أنماط الحياة وانتشار العادات غير الصحية.

وتُعد هذه المبادرات خطوة فارقة في تعزيز الثقة بالنظام الصحي، وتحقيق العدالة العلاجية، ووضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مواجهة أمراض القلب.

الأمراض القابلة للوقاية

رغم خطورة الأزمات القلبية، فإنها من الأمراض القابلة للوقاية بدرجة كبيرة، إذا ما تم الالتزام بنمط حياة صحي، والفحص المبكر، واللجوء السريع إلى الرعاية الطبية. وتبقى التجربة المصرية في مواجهة هذه الأزمة نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أخصائي القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية بمستشفى المجمع الطبي بطنطا التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور أحمد صبحي النمر، أن الأزمة القلبية تحدث نتيجة توقف مفاجئ في تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب انسداد في الشرايين التاجية، وغالبًا ما تكون مميتة إذا لم يتم التدخل السريع.

أنواع الأزمات القلبية

وأضاف النمر في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن الأزمات القلبية، تتعدد أنواعها، منها؛ احتشاء عضلة القلب مع أو بدون ارتفاع مقطع ST، الذبحة الصدرية غير المستقرة، وأزمات قلبية نادرة مثل تلك الناتجة عن تشنج أو تسلخ الشريان التاجي.

ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن 85% من وفيات القلب سببها الأزمات القلبية والسكتات، بينما تسجل مصر النسبة الأعلى محليًا من حيث الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، مع تزايد واضح في الإصابات بين من هم دون الأربعين.

عوامل الخطورة

وأكد النمر أن من بين عوامل الخطورة، الأمراض المزمنة كارتفاع الضغط والسكري، والعادات اليومية الضارة مثل التدخين وسوء التغذية، إضافة إلى التوتر والضغوط النفسية، والعوامل الوراثية، مضيفا أن الخبراء حذروا من خطورة استخدام المنشطات والمخدرات، خاصة بين الشباب، لتأثيرها المباشر على القلب.

وتابع: الأعراض تختلف بين الفئات، حيث يعاني الرجال غالبًا من ألم في الصدر وضيق في التنفس، بينما تظهر على النساء وكبار السن أعراض غير تقليدية مثل الغثيان، وألم في الفك أو الظهر، واضطرابات النوم.

تشخيص الأزمة القلبية

ويعتمد تشخيص الأزمة القلبية على عدة وسائل متطورة تشمل تخطيط القلب، تحليل إنزيمات القلب، التصوير بالرنين أو الأشعة المقطعية، إضافة إلى القسطرة القلبية. كما بدأت بعض المستشفيات المصرية في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ والتشخيص المبكر، حسب النمر.

وأشار أخصائي القلب والأوعية الدموية، إلى أن العلاج، يشمل أدوية مذيبة للجلطات، وقسطرة تركيب الدعامات، والجراحة، إضافة إلى برامج تأهيل نفسي وجسدي للمريض بعد التعافي.

وفي وقت سابق، أطلقت الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المبادرات الصحية الرائدة، منها؛ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي سهلت إجراء مئات الآلاف من العمليات القلبية المعقدة مجانًا، ومبادرة “دعامات الحياة” التي أنقذت آلاف المرضى من الجلطات القلبية الحادة من خلال التدخل الفوري، ومبادرة “كل ثانية حياة” التي وفرت نقاط علاج عاجل للجلطات القلبية والدماغية في أقل من ساعة من دخول المريض.

وشهدت المستشفيات الجامعية، تطويرًا كبيرًا في وحدات العناية القلبية، وزيادة عدد مراكز القسطرة، إلى جانب تدريب آلاف الأطباء والتمريض على التعامل مع الطوارئ القلبية، وربط المستشفيات إلكترونيًا لتسريع التشخيص وتفادي الأخطاء.