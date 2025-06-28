عاجل: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو.. ما السبب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% في ختام تعاملات أمس الجمعة، مسجلًة أدنى مستوياتها في نحو شهر، وسط تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، مع تهدئة التوترات الجيوسياسية وإعلان اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

أسعار الذهب اليوم

وسجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية، هبوطًا بنسبة 2% ليصل إلى 3261.28 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 29 مايو، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.2% إلى 3272.9 دولار، وبهذا يكون الذهب قد سجل خسارة أسبوعية بنسبة 3.2% للأسبوع الثاني على التوالي.

وتأثرت الأسواق، إيجابًا بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، بعد 12 يومًا من أعنف مواجهة بين الطرفين، ما أسهم في تقليص المخاوف الجيوسياسية ودفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة.

كما ساهم في تراجع الذهب، ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقف حرب إيران وإسرائيل

وقال المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، برايان لان، لوكالة رويترز، إن “الأسعار استقرت بعد تراجعها عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومن المرجح أن تبقى قرب هذه المستويات على المدى القصير”.

من جانبه، أشار كبير استراتيجيي السوق لدى RJO Futures، دانيال بافيلونيس، إلى أن انحسار المخاوف الجيوسياسية أتاح فرصة للمستثمرين لجني الأرباح، رغم استمرار الترقب حيال احتمالات تصعيد جديد مع الصين أو في الشرق الأوسط.

الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة

وفي سياق موازٍ، اعتبرت الأسواق الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بشأن تسريع توريد المعادن الأرضية النادرة، مؤشراً إيجابياً، ما زاد من شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وأسهم في تراجع الطلب على الذهب.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت أرقام أمريكية أن إنفاق المستهلكين انخفض بشكل غير متوقع في مايو، مع تباطؤ الطلب على السلع قبل تطبيق رسوم جمركية جديدة، في حين استقر التضخم الشهري عند مستويات معتدلة.

ورغم ذلك، توقع المتعاملون خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 75 نقطة أساس خلال عام 2025، بدءً من سبتمبر المقبل، فإن هذه التوقعات لم تنعكس حتى الآن في دعم أسعار الذهب، التي تواصل تراجعها نتيجة عمليات بيع كثيفة.