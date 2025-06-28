عاجل: سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل سعر الدولار مستويات ثابتة أمام الجنيه، اليوم السبت 28 يونيو 2025، مع توقف التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، للعطلة الرسمية.

وتوقع معهد التمويل الدولي حدوث تراجع حاد في التدفقات الأجنبية نحو مصر خلال عام 2025، لتسجل نحو 24 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 54 مليار دولار في 2024، بحسب ما جاء في تقرير حديث نشرته “العربية بيزنس”.

وأرجع المعهد هذا التراجع الكبير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد تسجيل تدفقات استثنائية العام الماضي مدفوعة بصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، والتي ضخت حينها نحو 35 مليار دولار كجزء من الاتفاق.

وأكد المعهد أن الاستدامة المالية في مصر تتطلب تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، بعيدًا عن الاعتماد على الصفقات الكبرى المؤقتة، مع تعزيز البيئة التشريعية ودعم مناخ الأعمال لجذب تدفقات طويلة الأجل.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

قُدر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.