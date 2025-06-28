عاجل: رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوش للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - يفتتح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مصنع بوش، للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان.

جولة تفقدية

وفي أبريل الماضي، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

واستهل رئيس الوزراء، جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المُنشآت الصناعية، وهناك مؤشرات مُهمة على ذلك نلمسها بشكل واضح من الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.

مصنع يوتوبيا للأدوية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ما نشهده اليوم من تقدم في ملف الصناعة يُمثل إنجازًا مُهمًا على طريق تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتوطين مختلف الصناعات، وهو الأمر الذي يُساعد في تغطية متطلبات السوق المحلية، بجانب أن معظم هذه المصانع تُخصص حصصًا من إنتاجها للتصدير، ما يُسهم في زيادة العوائد من العملة الأجنبية.

وتفقد مصطفى مدبولي، مصنع يوتوبيا للأدوية، ويوتوبيا هو المصنع الوحيد في تاريخ هيئة الدواء الذي حصل علي رخصة التشغيل في نفس اليوم من أول زيارة بدون أي ملاحظات.

وكان مصنع يوتوبيا من ضمن المصانع التي تم التفتيش المفاجئ عليها من منظمة الصحة العالمية كشرط للحصول شهادة الجودة (مستوي النضج الثالث) والتي تم الاحتفال بالحصول عليها منذ أيام.

وتقوم استراتيجية مصنع يوتوبيا على تقليل استيراد الأدوية تامة الصنع من الخارج وزيادة صادرات المنتج التام من خلال تسجيل وتسويق المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتوفر الإمكانيات والتكنولوجيا اللازم إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، وزيادة نسبة المكون المحلي.