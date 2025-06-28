عاجل: يتدرب ولكن.. غموض موقف مبابي من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

شكرا لاهتمامكم بخبر يتدرب ولكن.. غموض موقف مبابي من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تتواصل التكهنات بشأن فرص مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في مباراة فريقه المرتقبة ضد يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025.

وغاب مبابي عن مباريات ريال مدريد الثلاث في دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا، بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها أن مبابي عاد لتدريبات ريال مدريد، الذي سيواجه يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، لكنه لم يتدرب بالوتيرة ذاتها التي يتدرب بها بقية زملائه.

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إلا أن مستوى ظهور كيليان مبابي في التدريبات تحسن يوما تلو آخر، وزادت كثافته، مما يوحي باقترابه من العودة بشكل كامل قبل لقاء اليوفي.

ومن جانبه، صرح الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قبل مواجهة الريال لريد بول سالزبورغ النمساوي في ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية إلى إمكانية عودة المهاجم الفرنسي ضد يوفنتوس.

وبعد الفوز على سالزبورغ صرح المدير الفني الإسباني: “نحن بحاجة إلى كيليان بالتأكيد.. نريده أن يعود في أسرع وقت ممكن، وفي أفضل حال”.

وأسهب: “سنرى، لا أريد أن أكون متفائلاً للغاية، ومن المبكر جدًا الحديث عما سيحدث يوم الثلاثاء.. لكننا بحاجة إلى كيليان.. إنه لاعب من الطراز الرفيع، وأحد أفضل لاعبي العالم، ونأمل أن يعود”.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية لا يريد ريال مدريد المخاطرة بكيليان مبابي بأي حال من الأحوال، مما يضع علامات الاستفهام حول مشاركته في لقاء يوفنتوس.

وسيلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم للأندية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بملعب “هارد روك” في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية.

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