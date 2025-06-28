عاجل: كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي وبنفيكا في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام المباراة على ملعب “بنك أمريكا”، في مواجهة مرتقبة بين فريقين تأهلا عن جدارة من دور المجموعات.

وكان بنفيكا قد حسم صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما جاء تشيلسي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبنفيكا

تُذاع المباراة عبر شبكة “DAZN”، كما ستُنقل على قناتي “MBC Action” و”MBC مصر”، ضمن تغطية شاملة لفعاليات البطولة.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد بنفيكا في مونديال الأندية

في حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: جوستو، توسين، باديشيلي، أتشيمبونج.

خط الوسط: ديوسبري هول، لافيا، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: مادويكى، ديلاب، نكونكو.

تشكيل بنفيكا المتوقع ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: فريدريك أروسنيس – أنطونيو سيلفا – نيكولاس أوتاميندي – صامويل داهل.

خط الوسط: ريناتو سانشيز – لياندرو بارييرو – أنخيل دي ماريا – جيانلوكا بريستياني – أندرياس شييلديروب.

وفي الهجوم: فانجيليس بافليديس