عاجل: سعر الدولار اليوم في مصر السبت 28 يونيو 2025.. استقرار الجنيه

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر السبت 28 يونيو 2025.. استقرار الجنيه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 28 يونيو/ حزيران 2025، مع استمرار العطلة الأسبوعية وسط ترقب للتعاملات مع عودة القطاع المصرفي للعمل غدًا الأحد.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، نجاح جهاز الحفر البحري سايبم 10000 في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر “ظهر 6″، ما أضاف نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، دعمًا لمنظومة الإمدادات خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك؛ في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة>

وكان جهاز الحفر سايبم 10000 قد عاد إلى موقع العمل في حقل ظهر خلال يناير/ كانون الثاني 2025، لاستئناف برنامج الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة.

وفي أعقاب الانتهاء من بئر “ظهر 6″، توجه الجهاز إلى استكمال مهمته المخططة بحفر بئر “ظهر 13″، الذي تشير التقديرات الهندسية إلى إمكانية مساهمته بإضافة نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويعزز استدامة موارد الطاقة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادًا للشراكة الناجحة مع شركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، وضمن برامج التنمية المخططة التي تستهدف الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تحقق يعكس استمرار الدعم الحكومي الكامل لجميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري، بما يسهم في تعظيم الإنتاج وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها لصالح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.84 جنيه، وسعر البيع 49.98جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه لبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)



كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول



وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار



جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع.

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