عاجل: سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 28 يونيو 2025.. المصرف المركزي يتحدث

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 28 يونيو 2025.. المصرف المركزي يتحدث والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 28 يونيو/حزيران 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.

وأصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه أن بعض التقارير المتداولة أشارت إلى صدور قرار ب​رفع السرية المصرفية​ وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم ​فساد​.

وأكد المصرف، حرصًا على توضيح الحقائق وصون النزاهة المؤسسية، أن القرار المعني لم يصدر عنه ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، بما في ذلك هيئة التحقيق الخاصة.

ولفت البيان إلى أن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكمًا نهائيًا بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة، وعلى هذا الأساس، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسميًا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.

وشدد مصرف لبنان على أنه امتثل لهذا القرار القضائي الملزم، التزامًا بالقانون، معتبرًا أن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق تُعد في غير محلها ومضلّلة للرأي العام.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

استقرت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء لتتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة



استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

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