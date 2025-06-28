عاجل: إيران ترد على ترامب: لا تفاهم دون احترام المرشد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أول رد رسمي من طهران على التصريحات النارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.

عراقجي: نبرة ترامب غير مقبولة

وفي تغريدة نشرها عبر منصة “X”، دعا عراقجي الرئيس الأمريكي إلى التوقف عن استخدام “نبرة غير محترمة وغير مقبولة” تجاه المرشد الأعلى، مؤكدًا أن مثل هذا الخطاب لن يساعد في بناء أي نوع من التفاهم بين البلدين.

وقال: “إذا كان الرئيس ترامب صادقًا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبًا نبرته العدائية تجاه المرشد، وأن يكفّ عن الإساءة لملايين من أتباعه المخلصين”.

تحذير من الرد الإيراني

وأشار عراقجي إلى أن إسرائيل لم تجد مفرًا سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة “لتجنب صواريخنا”، في إشارة إلى ما وصفه بالقدرات العسكرية الإيرانية، محذرًا من أن بلاده لن تسمح لأي طرف بفرض إرادته على الشعب الإيراني.

وأضاف: “إذا دفعت الأوهام بعض الأطراف إلى ارتكاب أخطاء إضافية، فلن نتردد في الكشف عن قدراتنا الحقيقية”.

دعوة للتهدئة المشروطة

واختتم عراقجي تغريدته برسالة تهدئة مشروطة، قائلًا: “النوايا الحسنة تولّد النوايا الحسنة، والاحترام يولّد الاحترام”.

خلفية التصعيد

جاءت تصريحات عراقجي ردًا على هجوم لفظي شنه ترامب، مساء الجمعة، وصف فيه المرشد الإيراني بـ”الكاذب”، مدعيًا أنه أنقذه من “موت محقق” عندما حال دون تنفيذ هجوم أمريكي أو إسرائيلي ضده.

كما هدّد ترامب بقصف إيران مجددًا في حال استمرارها في أنشطة تخصيب اليورانيوم، داعيًا إلى منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو “جهة موثوقة” حق التفتيش الكامل داخل المنشآت الإيرانية.

إشارات لتواصل محتمل

ورغم التصعيد في لهجته، ألمح ترامب إلى وجود قنوات اتصال مع إيران، مؤكدًا أن طهران أبدت رغبة في عقد لقاء بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، دون أن يحدد زمانًا أو مكانًا لذلك.