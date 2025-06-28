عاجل: سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر Pi Network بالدولار اليوم السبت 28 يونيو/حزيران 2025، بشكل طفيف رغم اقتراب انطلاق حدث Pi2Day خلال ساعات، وسط تقلبات حادة في السوق.

وحدث Pi2Day المرتقب اليوم، هو الحدث السنوي الأبرز في مجتمع Pi، الذي من المنتظر أن يشهد إعلانات تقنية مهمة، على رأسها تحديثات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة Pi Network رسميًا عن إطلاق صندوق استثماري جديد تحت اسم Pi Network Ventures بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، موجه خصيصًا لدعم مطوري التطبيقات والمشروعات الناشئة داخل منظومة Pi الرقمية، في خطوة تعكس انتقال الشبكة من طور التأسيس إلى مرحلة التمكين الاقتصادي والبنية المستدامة.

ويأتي الصندوق، الذي يجمع تمويله بين الدولار الأمريكي وعملة Pi الرقمية، ضمن الاستعدادات المكثفة قبيل حدث Pi2Day.

يركز Pi Ventures على دعم المشاريع التي تبني خدمات فعلية باستخدام أدوات Pi مثل Pi Browser، ونظام .pi domain، وشبكة Pi Ad. وتشمل الأولويات الأولية مجالات مثل الألعاب، التجارة الإلكترونية اللامركزية، والخدمات المجتمعية ذات الطابع المالي.

وفي بيان رسمي، أكدت الشركة أن الصندوق لا يستهدف الربح السريع، بل يسعى إلى ترسيخ “اقتصاد مستدام مدفوع بالمجتمع”، مع تسهيل الوصول إلى رأس المال، والموارد التقنية، والدعم التوجيهي للمطورين الذين يلتزمون بدمج حلول Pi بشكل فعلي في منتجاتهم.

ويأتي هذا التوجه في ظل تحوّل الشبكة إلى Mainnet مفتوح، ومع تزايد عدد المستخدمين المتحقق من هويتهم عبر KYC، ما يمنح مشروعات Pi قاعدة استخدام حقيقية واعدة.

الخطوة اعتبرها مراقبون علامة فارقة في رحلة المشروع، وقد تمهّد الطريق أمام اعتماد أوسع للعملة في الأسواق الفعلية خلال المرحلة المقبلة.

سعر Pi Network بالدولار اليوم

شهد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة ارتفاعًا طفيفًا بمسبة 0.4% ليسجل 0.5573 دولار، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”، بعد هبوط حاد أمس الأول بنسبة 11% ما يعكس تقلبًا حادًا في أداء العملة خلال الأيام الماضية.

ووصل حجم التداول اليومي إلى 135.3مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 4.236مليار دولار.

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