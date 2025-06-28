عاجل: قبل عرضه.. كريم محمود عبدالعزيز يخلع ثوب الكوميديا في “مملكة الحرير”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد قناة ON لعرض الحلقة الأولى من مسلسل “مملكة الحرير” بطولة كريم محمود عبدالعزيز، غدًا الأحد 29 يونيو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل “مملكة الحرير” حول ثلاثة أشقاء فرقتهم الحياة، ثم اجتمعوا مجددًا في صراع على عرش الملك. تتغير الأقدار في يوم ميلاد الابن الثاني للملك “نور الدين”، حيث يقوم العم “الدهبي” بقتل الملك ومطاردة وريثيه.

ويهرب الخادم الأمين “رضوان” بالأميرين “شمس الدين” و”جلال الدين”، إلا أنهما يفترقان. ينشأ “شمس الدين” كعبد في الكتيبة العسكرية، بينما يعيش “جلال الدين” بين اللصوص، وعندما يجمعهما القدر مجددًا، تتصاعد الصراعات بين الولاء والخيانة في معركة على السلطة.

فريق عمل المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، أسماء أبو اليزيد، عمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، ومحمد دسوقي. المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

نقلة نوعية في مسيرة كريم محمود عبدالعزيز

كشف الناقد الفني أحمد سعد الدين في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن مسلسل “مملكة الحرير” يُمثل خطوة جديدة لكريم محمود عبدالعزيز، الذي يسعى لتجاوز دوره الكوميدي المعتاد والتوجه نحو الأعمال الدرامية الأكشن والفانتازيا.

وقال سعد الدين: “كريم محمود عبدالعزيز ممثل مميز يختار أدواره بعناية، وهذا العمل يؤكد رغبته في إثبات نفسه كممثل متعدد الأدوار”.

وأضاف: “إذا حقق المسلسل النجاح، فسيكون نقلة مهمة في مسيرته الفنية”، متابعا: “فكرة الصراع بين الأشقاء على العرش ليست جديدة، لكن نجاح المسلسل يعتمد على طريقة عرضه وتنفيذه”.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

ويظهر كريم محمود عبدالعزيز ضيف شرف في فيلم “المشروع إكس” بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، والذي ينافس حاليا بجميع دور العرض السينمائي.