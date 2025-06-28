عاجل: طقس السبت.. شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي, وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.