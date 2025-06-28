عاجل: «فوردو» تنهض من تحت الأنقاض.. صور تعيد التساؤلات النووية

شكرا لاهتمامكم بخبر «فوردو» تنهض من تحت الأنقاض.. صور تعيد التساؤلات النووية والان مع التفاصيل



بعد أيام من قصف أمريكي استهدف «فوردو» بقنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل، أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية نشاطًا حول المنشأة النووية.

كانت فوردو واحدة من ثلاث منشآت استهدفتها الضربات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي.

إلا أن صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معداتٍ إنشائيةً في فوردو، أحد المواقع النووية الإيرانية المُدمَّرة، في نشاط فسر على أنه مساعِ لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشأة وحفر مساراتٍ جديدةٍ للوصول.

وفي الصور التي التقطتها شركة التصوير بالأقمار الصناعية التجارية الأمريكية «ماكسار تكنولوجيز» الجمعة وحصل عليها موقع «بيزنس إنسايدر»، تم توثيق نشاط جديد بالقرب من مداخل الأنفاق، وكذلك النقاط التي ضربت فيها القنابل الأمريكية الثقيلة منشأة فوردو.

وأظهرت إحدى الصور حفارات وجرافات تعمل على ما يبدو على نقل الأتربة بالقرب من الحفر والثقوب على سلسلة الجبال الشمالية في فوردو.

وتُظهر صور أخرى ما يبدو أنه معدات بناء تحفر طرقًا جديدة للوصول إلى المنشأة، بالإضافة إلى جهود لإصلاح الأضرار على طريق الوصول الرئيسي، بحسب «بيزنس إنسايدر»، الذي قال إن طهران ربما تحاول استعادة الوصول إلى الموقع تحت الأرض لتقييم حالته وحال معداته، مع أن ذلك ليس واضحًا بشكل صريح.

وتُعيد الجرافات توزيع التراب حول إحدى فوهات خط التلال، كما تظهر مسارات وصول مُشكّلة حديثًا، بحسب الصور، التي تظهر علامات تشير إلى أن مداخل النفق ربما تم إغلاقها عمداً قبل الضربات.

وتُظهر صورٌ سابقةٌ التقطت في 19 و20 يونيو/حزيران الجاري، جرافاتٍ وشاحناتٍ متعددةً متمركزةً بالقرب من مدخل النفق. ويعتقد المراقبون الآن أن هذا كان جزءًا من جهدٍ مُنسّقٍ لإغلاق أو تعزيز نقاط الدخول. تبدو المداخل مليئةً بالتراب.

وأشار تقرير صادر عن معهد الخدمات الملكية المتحدة في مارس/آذار من هذا العام إلى أنه إذا لم تكن هناك حملة ضربات طويلة الأمد تمنع إيران من القيام بذلك، فإن «جهود الحفر إلى المنشآت لإعادة تأسيس الوصول والإمدادات من المرجح أن تبدأ على الفور تقريبا»، بعد توجيه ضربة إلى برنامجها النووي.

ومع وقف إطلاق النار الأخير، انتهت الجهود الأمريكية والإسرائيلية لقصف المنشآت النووية الإيرانية. وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات “دمرت المنشآت تمامًا”، بينما اعتبرت إسرائيل أن هذه الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء سنوات.

وكانت فوردو واحدًا من ثلاثة مواقع نووية استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي شُنت نهاية الأسبوع الماضي بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني. كما ضربت الولايات المتحدة نطنز وأصفهان، الأولى بقنابل جوية مثل فوردو، والثانية بصواريخ كروز توماهوك تُطلق من البحر.

لم يتضح بعد حجم الضرر الكامل الذي لحق بهذه المواقع، ومدى تدهور البرنامج النووي الإيراني، ومخزونات اليورانيوم المخصب، والمعدات، نتيجة الضربات. ولا يزال تقييم مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج جاريًا.

وكان خبراء المعهد الملكي للخدمات المتحدة قد توقعوا في وقت سابق أن توجيه ضربة معوقة لمنشأة فوردو لتخصيب الوقود «من المرجح أن يتطلب ضربات متعددة على نفس نقطة الهدف من أجل الحصول على فرصة جيدة لاختراق المنشأة».

وفي مؤتمر صحفي عقده البنتاغون يوم الخميس، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنه خلال غارات «عملية المطرقة منتصف الليل، تم إسقاط القنابل الخارقة للتحصينات واحدة تلو الأخرى».

وأضاف الجنرال أن موظفي وكالة الحد من التهديدات الدفاعية أمضوا نحو 15 عاما في دراسة موقع فوردو والعمل على أفضل السبل لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن أبدًا من إعادة بناء المنشآت. وصرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون آخرون، بالإضافة إلى خبراء في الأسلحة النووية، بأن الضربات أعاقت طموحات إيران لبضعة أشهر أو سنوات، لكن هذا لا يعني تحديد ما إذا كانت إيران لا تزال قادرة على صنع أسلحة نووية.

جاءت الضربات الأمريكية بعد أن شنت إسرائيل حملة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني، الذي تزعم طهران أنه للاستخدام المدني. وكانت الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران عبر المفاوضات، إلا أنها اختارت نهجًا بديلًا في نهاية الأسبوع الماضي، فضربت إيران بدلًا من ذلك، ثم دعت إلى السلام.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR