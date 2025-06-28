عاجل: طقس السبت.. حرارة شديدة على معظم الأنحاء وتحذير من الشبورة

شكرا لاهتمامكم بخبر طقس السبت.. حرارة شديدة على معظم الأنحاء وتحذير من الشبورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم السبت، مع تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق صباحًا، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد.
شديد الحرارة نهارًا.. ومعتدل ليلًا
يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء.
شبورة مائية ورياح غربية نشطة
من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:
شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق:
- الوجه البحري – السواحل الشمالية – مدن القناة – وسط سيناء.
- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء
- القاهرة: 25 الصغرى، 37 العظمى
- العاصمة الإدارية: 24 الصغرى، 38 العظمى
- 6 أكتوبر: 23 الصغرى، 38 العظمى
- بنها: 24 الصغرى، 37 العظمى
- دمنهور: 24 الصغرى، 35 العظمى
- كفر الشيخ: 24 الصغرى، 35 العظمى
- المنصورة: 24 الصغرى، 36 العظمى
- الزقازيق: 24 الصغرى، 37 العظمى
- الإسكندرية: 22 الصغرى، 32 العظمى
- دمياط: 23 الصغرى، 33 العظمى
- بورسعيد: 24 الصغرى، 34 العظمى
- الإسماعيلية: 23 الصغرى، 39 العظمى
- السويس: 23 الصغرى، 37 العظمى
- العريش: 21 الصغرى، 35 العظمى
- رفح: 20 الصغرى، 34 العظمى
- شرم الشيخ: 29 الصغرى، 38 العظمى
- الغردقة: 27 الصغرى، 38 العظمى
- الفيوم: 24 الصغرى، 37 العظمى
- بني سويف: 24 الصغرى، 38 العظمى
- المنيا: 24 الصغرى، 38 العظمى
- أسيوط: 23 الصغرى، 39 العظمى
- سوهاج: 24 الصغرى، 40 العظمى
- قنا: 26 الصغرى، 41 العظمى
- الأقصر: 26 الصغرى، 41 العظمى
- أسوان: 27 الصغرى، 42 العظمى
- الوادي الجديد: 21 الصغرى، 41 العظمى