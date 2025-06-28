عاجل: طقس السبت.. حرارة شديدة على معظم الأنحاء وتحذير من الشبورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم السبت، مع تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق صباحًا، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد.

شديد الحرارة نهارًا.. ومعتدل ليلًا

يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ورياح غربية نشطة

من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق:

الوجه البحري – السواحل الشمالية – مدن القناة – وسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء