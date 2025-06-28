عاجل: الأهلي يُغلق ملف المونديال ويبدأ التخطيط للموسم الجديد بقيادة ريبيرو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أغلق النادي الأهلي رسميًا ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي حقق خلالها عائدًا ماليًا يقدر بنحو 11.5 مليون دولار، وبدأ في وضع الخطوط العريضة لخريطة الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

اجتماعات حاسمة لحسم ملفات التعاقدات والراحلين

وبحسب مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء، تنطلق اليوم سلسلة من الاجتماعات الهامة بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة، والمدير الفني الجديد خوسيه ريبيرو، إلى جانب محمد يوسف المدير الرياضي، لحسم ملفات التعاقدات، واللاعبين المنتظر رحيلهم عن الفريق.

وطلب ريبيرو تدعيم الخط الخلفي، مع التركيز على مراكز الظهيرين الأيمن والأيسر، إضافة إلى قلب الدفاع، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة بعض المراكز ورفع جودة الخيارات الدفاعية المتاحة.

صفقات مرتقبة في الدفاع.. واهتمام بشكري وعيد

يكثف الأهلي مفاوضاته حاليًا لضم محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وأحمد عيد، الظهير الأيمن لنادي المصري البورسعيدي. كما تبحث إدارة التعاقدات عن مدافع أفريقي مميز، ليكون بديلًا للمغربي أشرف داري، الذي قد يُسمح له بالرحيل في حال وصول عرض مناسب.

أسماء مرشحة للرحيل.. وموقف الشحات وأفشة قيد الدراسة

يدرس الجهاز الفني عددًا من الأسماء المرشحة للاستغناء عنها، أبرزهم: كريم نيدفيد، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، إضافة إلى يحيى عطية الله، الذي تقرر عدم تفعيل بند شراءه بعد نهاية إعارته.

وفي الوقت نفسه، أبدى المدير الفني تمسكه بحسين الشحات، إلا أن مصير اللاعب قد يتغير في حال تلقيه عرضًا جيدًا ورغبته في خوض تجربة جديدة. كما تُناقش إدارة الكرة مستقبل محمد مجدي “أفشة”، وسط احتمالات بالرحيل أو الاستمرار وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

صفقات تبادلية محتملة لرضا سليم وكريستو

في سياق آخر، يدرس الأهلي إمكانية إدخال الثنائي رضا سليم وكريستو ضمن صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعظيم الاستفادة الفنية والمالية منهما في تدعيم صفوف الفريق.

بهذا التحرك السريع، يؤكد الأهلي عزمه على بناء فريق قادر على المنافسة القوية محليًا وقاريًا، تماشيًا مع طموحات المدير الفني الجديد، الذي يسعى لانطلاقة مميزة مع المارد الأحمر.