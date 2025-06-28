عاجل: حمل الصيف.. كيف تتجنبين الحرارة وتحافظين على سلامتك وسلامة الجنين؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف، تزداد التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا للنساء الحوامل، نظرًا لما قد تسببه الحرارة من مضاعفات فسيولوجية تؤثر على الأم والجنين.

نصائح لقضاء حمل صيفي آمن

وتقول الأبحاث إن الحمل في الصيف قد يكون أكثر صعوبة، إذ ترتفع حرارة الجسم لدى الحوامل بشكل طبيعي عن المعدلات المعتادة، ما يجعل الشعور بحرارة الطقس مضاعفًا.

ويُعد تجاوز درجة حرارة الجسم 39 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 10 دقائق، أمرًا خطيرًا، إذ قد يسبب الجفاف للأم ويؤثر على الجنين، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

استخدام واقي الشمس

ووفقًا لموقع “UNM Health Sciences”، تشير توصيات خبراء جامعة نيو مكسيكو إلى أهمية استخدام واقٍ شمسي مناسب وآمن عند الخروج من المنزل، نظرًا لأن البشرة تكون أكثر حساسية خلال الحمل، وحروق الشمس لا تفرق بين ألوان البشرة، وتكرارها يزيد من خطر التجاعيد، والبقع الجلدية، وحتى سرطان الجلد.

شرب الكثير من المياه

وينصح الأطباء بشرب كميات وفيرة من الماء، إذ يساعد الترطيب على تنظيم حرارة الجسم ويقي من الجفاف.

وتوصي جمعية الحمل الأمريكية النساء الحوامل بشرب ما بين 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا، وإذا كان طعم الماء غير محبب، يمكن إضافة شرائح الليمون أو النعناع لإضفاء نكهة طبيعية.

حمل الصيف

تجنب لدغات الحشرات

رغم القلق من استخدام المبيدات الحشرية خلال الحمل، إلا أن تجنب لدغات الحشرات قد يقي من التعرض لأخطار وأمراض جسيمة، مثل فيروس غرب النيل، والحساسية، ومرض لايم.

ممارسة الرياضة بأمان

الحركة مفيدة خلال الحمل، ومع ذلك يُنصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في الصباح الباكر أو مع غروب الشمس، وتجنب أوقات الذروة الممتدة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتُعد السباحة من أفضل الرياضات التي تحافظ على برودة الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ارتداء الملابس الفضفاضة

تساعد الملابس الفضفاضة في مرور الهواء حول الجسم، ما يساعد في خفض حرارته.