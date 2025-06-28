عاجل: سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025، مع توقف التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، للعطلة الرسمية بالقطاع المصرفي.

وكشف معهد التمويل الدولي عن تراجع متوقع في حجم التدفقات الأجنبية الوافدة إلى السوق المصرية خلال عام 2025، بانخفاض يتجاوز النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد تقرير حديث للمعهد خلال تقرير حديث، أن إجمالي التدفقات الأجنبية نحو مصر سيسجل حوالي 24 مليار دولار فقط خلال 2025، مقارنة بـ54 مليار دولار في 2024، في تراجع وصفه التقرير بـ”الملحوظ” على صعيد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.29 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

تحدد سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 13.33 جنيه للشراء، و13.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB مستوى 13.27 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي مستوى 13.29 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي

قُدر سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 13.33 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.36 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست عند مستوى 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.