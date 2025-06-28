عاجل: سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم السبت 28 يونيو 2025، مع توقف التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

استبعد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، حدوث موجات صعود كبيرة للدولار في الأجل القريب، متوقعًا تحركه داخل نطاق 48–52 جنيهًا، طالما استمر تدفق موارد النقد الأجنبي التقليدية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

قال حسانين لـ”تليجراف مصر”، إن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، يعود إلى انحسار الطلب المفاجئ من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأوضح حسانين، أن تعاملات الأحد الماضي شهدت عملية بيع مكثفة من جانب حائزي “الأموال الساخنة”، ما رفع سعر العملة الأمريكية مؤقتًا قبل أن تهدأ الضغوط سريعًا، مرجعًا التحركات الحادة صعودًا وهبوطًا إلى حساسية السوق العالية لتدفقات الأجانب قصيرة الأجل.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي 13.60 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB

جاء سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي عند 13.58 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة 13.57 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

قُدر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة بنحو 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.