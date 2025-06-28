عاجل: مساعدة عاجلة من “الجبهة الوطنية” لأسر ضحايا حادث “العنب ” بالمنوفية

شكرا لاهتمامكم بخبر مساعدة عاجلة من “الجبهة الوطنية” لأسر ضحايا حادث “العنب ” بالمنوفية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر حزب الجبهة الوطنية، من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة محافظة المنوفية، صرف مبالغ مالية لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.
100 ألف جنيه لأسرة المتوفين و50 ألف لكل مصاب
وحدد الحزب صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أهالي الضحايا والمصابين في هذه اللحظات العصيبة.
مطالبة بتحقيق عاجل ومنع تكرار الحوادث
وأكد الحزب مطالبته لجهات الدولة بسرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادث، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.
تعاز ومواساة من الحزب لأسر الضحايا
كما أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع الأهالي في هذا الظرف الأليم.
أسماء المتوفيات في حادث المنوفية
- شروق خالد كفر السنابسة 17 سنة
- هدير عبد الباسط خليل كفر السنابسة 21سنة
- شيماء محمود عبد الهادي كفر السنابسة 20 سنة
- تقي محمد احمد الجوهري كفر السنابسة 20سنة
- جنى محيي فوزي كفر السنابسة 19 سنة
- هنا مشرف علام كفر السنابسة 14سنة
- مروة أشرف انسان كفر السنابسة 18 سنة
- السائق ادهم محمد 22 سنة
- آية زغلول مصطفى كفر السنابسة 21سنة
- مياده يحي فتحي كفر السنابسة 17 سنة
- شيماء يحيى فوزي خليل كفر السنابسة 17 سنة
- روايد خالد ابرهيم حسن كفر السنابسة 19 سنة
- ملك عربي فوزي كفر السنابسة 18 سنة
- سمر خالد مصطفي كفر السنابسة 18 سنة
- إسراء صباح عبد الوهاب كفر السنابسة 17 سنة
- أسماء خالد مصطفي قنديل كفر السنابسة 17 سنة
- شيماء رمضان عبد الحميد كفر السنابسة 23 سنة