عاجل: مساعدة عاجلة من “الجبهة الوطنية” لأسر ضحايا حادث “العنب ” بالمنوفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر حزب الجبهة الوطنية، من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة محافظة المنوفية، صرف مبالغ مالية لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

100 ألف جنيه لأسرة المتوفين و50 ألف لكل مصاب

وحدد الحزب صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أهالي الضحايا والمصابين في هذه اللحظات العصيبة.

مطالبة بتحقيق عاجل ومنع تكرار الحوادث

وأكد الحزب مطالبته لجهات الدولة بسرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادث، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

تعاز ومواساة من الحزب لأسر الضحايا

كما أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع الأهالي في هذا الظرف الأليم.

أسماء المتوفيات في حادث المنوفية