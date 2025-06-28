عاجل: انطلاق دور الـ16 من كأس العالم للأندية اليوم.. وصدام برازيلي في الافتتاح

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد انتهاء مرحلة المجموعات التي أسفرت عن تأهل 16 فريقًا إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تستمر حتى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 13 يوليو المقبل.

بالميراس × بوتافوجو.. مواجهة برازيلية نارية

تُفتتح مباريات هذا الدور عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بمواجهة قوية تجمع بالميراس مع مواطنه بوتافوجو، في لقاء برازيلي خالص يُعد من أبرز مواجهات ثمن النهائي.

كيف تأهل الفريقان؟

بالميراس تأهل متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على إنتر ميامي الأمريكي.

بوتافوجو حجز مقعده كثاني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تصدّر بفارق الأهداف فقط.

بنفيكا × تشيلسي.. قمة أوروبية في السهرة

في ثاني مواجهات اليوم، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع تشيلسي الإنجليزي عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء مرتقب بين اثنين من كبار القارة الأوروبية.

كيف تأهل الفريقان؟

بنفيكا تصدّر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة على بايرن ميونيخ الألماني.

تشيلسي حلّ ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف فلامنغو البرازيلي المتصدر.

مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين

تُعد مواجهات دور الـ16 محطة حاسمة في البطولة، حيث لا مجال للتعويض، إذ يتأهل الفائزون مباشرة إلى الدور ربع النهائي، مما يرفع من وتيرة المنافسة بين الأندية الطامحة لاعتلاء منصة التتويج.

ومن المقرر أن تستمر مباريات ثمن النهائي حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 يوليو، وسط ترقب جماهيري كبير للقاءات القمة التي تجمع نخبة من أفضل أندية العالم، في بطولة تُعد الأهم ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.