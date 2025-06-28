عاجل: ألابا يغيب أكثر مما يلعب في مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– أفاد الصحفي خورخي بيكون أن مدافع ريال مدريد دافيد ألابا غاب عن الملاعب لفترة إجمالية بلغت 537 يومًا منذ بداية موسم 2022/23، وذلك بسبب الإصابات المتكررة التي لاحقته، بما في ذلك إصابته الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن ألابا تخلف عن 104 مباراة رسمية مع ريال مدريد خلال هذه الفترة، وهو رقم كبير يعكس التأثير السلبي لغيابه المستمر على استقرار الخط الدفاعي للنادي الملكي، الذي عانى من نقص الخيارات في مراكز الدفاع بسبب الإصابات المتكررة.