عاجل: الأميرة رجوة تتألق بإطلالتين في حفل زفاف بيزوس وسانشيز

شكرا لاهتمامكم بخبر الأميرة رجوة تتألق بإطلالتين في حفل زفاف بيزوس وسانشيز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - احتلت أناقة الأميرة رجوة الحسين الترند بإطلالتين مونوكروم محتشمتين في احتفالات زفاف بيزوس وسانشيز وتخطف أنظار متابعي الموضة.

تصدرت أناقة الأميرة رجوة الحسين الترند الأول على مواقع التواصل الاجتماعي برُقيها واحتشامها في إطلالتين مستلهمتين من أحدث صيحات المونوكروم، حيث جمعت بين بساطة اللون البني وبريق الذهبي خلال احتفالات زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز.

وفي حفل الاستقبال، أبهرت الأميرة رجوة الحضور بفستان سهرة ذهبي محتشم من “توم فورد”، تميز بقصّة طويلة وقبّة عالية وأكمام طويلة، ونسقته مع حقيبة يد فاخرة بنقشة جلد الفهد من “دولتشي آند غابانا”، وحذاء مدبب مفتوح من الخلف بنفس النقشة، وأضافت لمسة راقية بحزام ذهبي ومجوهرات مرصعة بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شينيون عصرية مع خصلتين تؤطران الوجه، ومكياجًا برونزيًا ناعمًا وأحمر شفاه حيادي.

أما في اليوم الذي وصلت فيه إلى البندقية، اعتمدت الأميرة رجوة إطلالة مونوكروم شبابية بلون الشوكولاتة الداكنة، فارتدت سروالًا واسع الساقين من الكتان وقميصًا بأزرار وأكمام طويلة من “Citizens of Humanity”، وأكملت الإطلالة بحقيبة كتف كبيرة من الجلد المخملي البني من “بوتيغا فينيتا”، وحذاء رياضي بلون بيج فاتح من “ألكسندر ماكوين”، مع نظارات شمسية داكنة وقرطين من الذهب الأصفر المرصع بالألماس والياقوت الأحمر من “جيسيكا ماكورماك”.

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