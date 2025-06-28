عاجل: 3 تحديدات أمام مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سيكون على مانشستر يونايتد خوض الموسم المقبل بشكل قوي للغاية، حتى يُنسي جمهوره الموسم السيئ الذي عاشه الفريق مع روبين أموريم، حيث انتهى بهم المطاف بالحلول في المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسارة كل البطولات الأخرى التي شاركوا فيها.

من بين كل التحديات الكثيرة التي تنتظر الشياطين الحمر، سنركز في تقريرنا هذا، عن أكثر 3 تحديدات تنتظر الفريق.

الصفقات الجديدة

أكثر ما يقلق جمهور اليونايتد هو تأثير الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق، فأغلب التجارب الماضية لم تكن على قدر المستوى والطموحات، خصوصًا الصفقات الهجومية، لذلك ستكون الأعين كلها على ما سيقدمه اللاعبون الجدد.

أسلوب أموريم

جاء المدرب البرتغالي الشاب روبين أموريم للفريق في الموسم الماضي بأفكار وأساليب مغايرة عما اعتاد عليه اللاعبون، فاللعب بثلاثي في الدفاع ونقل بعض اللاعبين من مراكزهم كان يحتاج منهم وقت للتأقلم حتى يظهر تأثير مدربهم، وهو ما يستلزم منهم الانتظار للموسم المقبل لاستيعاب أفكار مدربهم بشكل أكبر.

الفوز ببطولة

لا يمكن أن نقول بأن اليونايتد قد وُضع على طريق التغيير دون أن يحصل على بطولة كبيرة، وبما أن الفريق فشل في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، فلن يكون أمامه سوى المنافسة على الألقاب المحلية الثلاثة وتحقيق إحداها.