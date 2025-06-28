عاجل: نجوم العالم يتألقون في زفاف بيزوس وسانشيز الأسطوري (صور)

شكرا لاهتمامكم بخبر نجوم العالم يتألقون في زفاف بيزوس وسانشيز الأسطوري (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - رصدت الكاميرات لحظة وصول الشخصيات اللامعة إلى زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية وسط أجواء أسطورية واحتفالات فاخرة.

وثقت الكاميرات لحظة وصول أبرز الشخصيات العالمية إلى زفاف مؤسس أمازون جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز في مدينة البندقية الإيطالية، في احتفال استثنائي استمر 3 أيام.

وغادر العروسان فندق “أمان” الفاخر متجهين إلى مراسم الزفاف على جزيرة “سان جورجيو”، حيث تبادلا الخواتم وسط أجواء موسيقية أبدعها ماتيو بوتشيلي، نجل التينور الشهير أندريا بوتشيلي.

وظهرت سانشيز بإطلالة أنيقة بطقم كريمي مع وشاح رأس ونظارات شمسية، بينما ارتدى بيزوس بدلة توكسيدو كلاسيكية. وقدرت تقارير تكلفة الاحتفالات بنحو 50 مليون دولار، مع عروض مرتقبة لنجوم عالميين مثل ليدي غاغا وإلتون جون.

ومن أبرز الحضور:

الملكة رانيا العبدالله

بيل غيتس

أوبرا وينفري

إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر

كلوي وكيم كارداشيان

توم برادي

ليوناردو دي كابريو

كريس جينر

وقدّم بيزوس لعروسه عقدًا ألماسيًا بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، بينما ارتدت سانشيز فستانًا من أرشيف ألكسندر ماكوين خلال عشاء ما قبل الزفاف. وشهدت المدينة بعض الاحتجاجات من ناشطين محليين اعتراضًا على الطابع التجاري للحدث.

واختتمت الاحتفالات بحفل في ورشة بحرية تاريخية، بينما طلب العروسان من الضيوف استبدال الهدايا بتبرعات خيرية لثلاث مؤسسات ثقافية في البندقية، بلغت قيمتها نحو 3.5 ملايين دولار، لتبقى هذه البقعة الساحرة ذكرى لا تُنسى في ذاكرة الجميع.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR