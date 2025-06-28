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عاجل: باريس سان جيرمان ينافس عدة أندية أوروبية على ضم ديوغو ليت

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  • عاجل: باريس سان جيرمان ينافس عدة أندية أوروبية على ضم ديوغو ليت 1/2
  • عاجل: باريس سان جيرمان ينافس عدة أندية أوروبية على ضم ديوغو ليت 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يواصل نادي باريس سان جيرمان تحركاته في سوق الانتقالات، حيث وضع المدافع البرتغالي ديوغو ليت، لاعب يونيون برلين، ضمن أهدافه لتعزيز خط الدفاع، وقد حدد النادي الألماني سعر اللاعب عند 13 مليون يورو.

لكن مهمة باريس لن تكون سهلة، إذ يحظى ليت باهتمام واسع من عدة أندية أوروبية بارزة، أبرزها باير ليفركوزن الألماني، إلى جانب أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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