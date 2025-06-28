عاجل: جدول مباريات اليوم السبت 28 يونيو 2025 والقنوات الناقلة

شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم السبت 28 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 28 يونيو/ حزيران 2025 والقنوات الناقلة لها.

ووصلت منافسات بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً، المقامة في سلوفاكيا إلى نهايتها.

ويقام نهائي البطولة الأوروبية بين منتخبي إنجلترا وألمانيا.

وعلى جانب آخر، تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة اليوم في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً

إنجلترا × ألمانيا – 23.00 بتوقيت أبوظبي – بي إن سبورتس HD 1.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية



بالميراس البرازيلي × بوتافوغو البرازيلي – 20.00 بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

بنفيكا البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي – 00.00 بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

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