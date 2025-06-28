عاجل: كل أزواجي خانوني ماعدا أحمد سالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميزت الفنانة الراحلة مديحة يسري، سمراء النيل، بتقديم أدوار الفتاة الراقية الأرستقراطية، كما صنفت من أجمل 10 نساء في العالم، وتعد من أكثر الفنانات احتراماً لعملها وشخصها وتقديساً للحياة الزوجية، ورغم ذلك فقد كشفت عن تعرضها للخيانة من أزواجها، ماعدا أحمد سالم فقط.

أكتر حد حبيته

وقالت مديحة يسري في حوار قديم لها على قناة الحياة : أكتر حد حبيته كان أحمد سالم، لأنه الوحيد اللي مخانيش، وكل طلاقاتي من زيجاتي كانت بسبب الخيانة، وكانت أي واحدة غيرانة مني بتعمل كده علشان تضايقني، لكن أحمد سالم ماعملش كده.

وتابعت : أحمد سالم حتى آخر يوم وهو في المستشفى مكنش بينادي على أي حد غير بإسمي، وهو أكتر حد حبني.

بداية مديحة يسري الفنية

دخلت مديحة يسري الفن في سن صغيرة، وكان أول من اكتشفها المخرج محمد كريم، ولأن وجه مديحة يسري ذو جمال طاغي، فقد ضمها كريم لفيلم ممنوع الحب عام 1942، كوجه جديد، أمام محمد عبدالوهاب، وكان دورها صامت، وفي نفس العمل غنى لها عبدالوهاب بلاش تبوسني في عنيا دي البوسة في العين تفرق.

أجمل 10 نساء

ومع ظهور ملامحها على الشاشة، ولأن جمالها كان ملفتًا، اختارتها مجلة التايم ضمن أجمل 10 نساء في العالم عام 1944، ومن بعدها قدمت مديحة يسري أول بطولة سينمائية لها مع فريد الأطرش في فيلم أحلام الشباب، بعد ذلك توالت أعمالها أمام كبار نجوم عصرها، وشاركت في أفلام فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، شادية، وغيرهم من النجوم، لتصل حصيلة أعمالها الفنية إلى ما يزيد عن 100 عمل فني، على مدار 70 عامًا.

أزواج مديحة يسري

تزوجت مديحة يسري 5 مرات، كان أبرزها زواجها من محمد فوزي، وكانت قصة حبهما الأبرز في الوسط الفني، خلال تلك الفترة، ولكن لم تدم قصة الحب تلك سوى 10 سنوات فقط، وانتهت بالطلاق، بعد اكتشافها خيانة فوزي لها.

طلاق مديحة يسري

وكان الطلاق من أصعب الأزمات التي مرت بها، فبعده تأثرت نفسيًا، وابتعدت عن الفن والأضواء لفترة، حتى تستطيع أن تتجاوز ما حدث، ورغم ذلك لم تُكن سوى الاحترام لطليقها محمد فوزي، حيث حرصت على زيارته وزوجته الجديدة، حتى يرى ابنه ولا يتأثر بانفصالهما، كما ترددت عليه خلال فترة مرضه، للاطمئنان عليه، وحين وفاته كانت أول المعزين.