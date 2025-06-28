عاجل: حكيمي ضمن أغلى 10 مدافعين في العالم

وشملت القائمة تواجد أكثر من مدافع من ليفربول وباريس سان جيرمان، في حين تصدر جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي القائمة التي جاءت كالتالي:

شكرا لاهتمامكم بخبر حكيمي ضمن أغلى 10 مدافعين في العالم والان مع التفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة