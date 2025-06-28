عاجل: حكيمي ضمن أغلى 10 مدافعين في العالم

- 1/2
- 2/2
شكرا لاهتمامكم بخبر حكيمي ضمن أغلى 10 مدافعين في العالم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية قائمته الخاصة بأفضل 10 مدافعين في العالم بالوقت الحالي.
وشملت القائمة تواجد أكثر من مدافع من ليفربول وباريس سان جيرمان، في حين تصدر جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي القائمة التي جاءت كالتالي:
- جوشكو جفارديول (مانشستر سيتي) 93.7 مليون يورو.
- أليكس بالدي (برشلونة) 85.6 مليون يورو.
- نونو مينديز (باريس سان جيرمان) 75.6 مليون يورو.
- جيريمي فريمبونج (ليفربول) 66.3 مليون يورو.
- ترينت ألكساندر أرنولد (ريال مدريد) 63.6 مليون يورو.
- جيوفاني كيندا (تشيلسي) 60.1 مليون يورو.
- ميلوس كيركيز (ليفربول) 57.7 مليون يورو.
- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) 54.6 مليون يورو.
- لويس هول (نيوكاسل يونايتد) 52.6 مليون يورو.
- ديستني أودوجي (توتنهام) 51 مليون يورو.