عاجل: عمرو أديب يشيد بالهلال: فريق مشرف.. “فيه ناس رفعت شعارات وخرجت بدري”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء نادي الهلال السعودي بعد تأهله المستحق إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الهلال أثبت جدارته بفضل مستواه الفني المميز، وليس بالحظ أو الصدفة.

الهلال نموذج للفريق العربي الناجح

وقال أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامجه “الحكاية”: “الهلال فريق قوي ومشرف، ولما يوصل لدور الـ16 يبقى فريق يستحق ده، ماكانش بالحظ ولا مجرد لحظة موفقة، ده شغل فريق بيلعب على حسّ فرق كبيرة وقوية.”

وأضاف: “الهلال شرف الكرة العربية، وخلى الناس تتكلم عن فريق حقيقي، مش عن شعارات.. فيه ناس رفعت شعارات كبيرة وخرجت بدري.”

واختتم حديثه قائلًا: “الهلال نموذج لفريق عربي بيشتغل على كل التفاصيل، من الإدارة إلى الملعب. التأهل ده مش مفاجأة، دي نتيجة مجهود حقيقي ومنظم.”

الهلال يهزم باتشوكا ويتأهل لمواجهة مانشستر سيتي

حقق الهلال السعودي فوزًا مهمًا على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 5 نقاط، محتلًا المركز الثاني في مجموعته، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من البطولة.

أهداف الهلال أمام باتشوكا

افتتح سالم الدوسري التسجيل في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من ناصر الدوسري، راوغ بها الدفاع وسدد كرة رائعة بطريقة “اللوب” سكنت الشباك ببراعة.

وأضاف ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد انطلاقة سريعة من منتصف الملعب، راوغ الحارس وسجل الكرة في الشباك، مؤمنًا فوز الزعيم.