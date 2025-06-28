عاجل: بيلباو يسير في الاتجاه الخاطئ.. لوائح الفيفا لا تسري داخل اسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن كل محاولات بيلباو لمنع صفقة انتقال نيكو ويليامز الى برشلونة غير مجدية.

اجتماع يوم الاربعاء الماضي بين نادي بيلباو ورابطة الليغا تطرق الى ما يعرف بـ “الحق المحمي” في لوائح الفيفا ، وذلك لمحاولة منع انتقال نيكو ويليامز الى برشلونة .

الحق المحمي: مصطلح يشير الى فترة حماية اللاعب ويمتد عادة الى 3 سنوات من توقيع العقد (او سنتين اذا كان اللاعب فوق الـ 28 عاما) ، وبما أن نيكو ويليامز وقع عقده الحالي في عام 2023 حتى 2027 فهو لا يزال داخل هذه الفترة.

المادة 17 من لوائح الفيفا ، التي يستند عليها بيلباو في احتجاه على الصفقة، تنص على أنه اذا انهى اللاعب عقده دون سبب مشروع داخل فترة الحماية ، يعاقب بـ الايقاف عن المشاركة لمدة 4 أشهر في المباريات الرسمية.

ويعاقب النادي الذي حرض اللاعب ايضا بمنعه من تسجيل لاعبين جدد لمدتين انتقاليتين متتاليتين ، أي حتى صيف 2028.

ولكن هذا غير قابل للتطبيق في اسبانيا : رغم احتجاجات بيلباو ، فإن لوائح الفيفا لا تطبق داخل اسبانيا ، بسبب أن القانون الاسباني ، وتحديدا المرسوم الملكي رقم 1006، هو من له الاولوية في هذه الحالات.

هذا المرسوم يتيح لأي لاعب انهاء عقده مبكرا عبر دفع الشرط الجزائي المتفق عليه ، والذي يبلغ في حالة نيكو ويليامز 58 مليون يورو.