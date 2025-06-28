عاجل: ما هو مصير صفقة نونيز مع نابولي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد نابولي لإجراء صفقة كبرى هذا الصيف بالتعاقد مع داروين نونيز، لكن ما زال أمامه عقبة هامة يجب عليه تخطيها لإتمام صفقته.

حيث كشف موقع توتو ميركاتو ويب، أن نابولي عليه بيع فيكتور أوسيمين أولًا للحصول على الأموال اللازمة للتوقيع مع نونيز.

وحتى الآن لم يستقر نابولي على النادي الذي سيتعاقد مع أوسيمين حيث تم رفض كل العروض المقدمة له، وبالتالي كلما تأخر خروج النيجيري، تأخر نابولي في حسم صفقة نونيز.