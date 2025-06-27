عاجل: بعد The Seven Dogs .. سلمان خان وسانجاي دت يجتمعان في مشروع سينمائي جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نجم بوليوود سلمان خان، في لقاء إعلامي أجراه مؤخرا، عن تفاصيل مشروعه السينمائي القادم، حيث قال سلمان إن الفيلم سيكون بطولة مشتركة مع نجم بوليوود سانجاي دت، ويحمل اسم ganga ram.

تحضيرات الفيلم

وجاءت التصريحات خلال استضافته في برنامج The Great Indian Kapil Show، حيث أشار سلمان خان، إلى أنه بدأ بالفعل التحضيرات الخاصة بالفيلم، وكشف أن التصوير سينطلق في الأسبوع الأول من شهر يوليو، مؤكدا سعادته الكبرى بالعودة للعمل مع سانجاي مرة أخرى، معتبرا أن هذا التعاون يحمل طابعا خاصا يقدره الجمهور قبل أن يقدره هو شخصيا.

تفاصيل ganga ram

الفيلم مصنف أكشن ذات طابع ريفي، وتدور قصته حول جانجا ورام، حيث يؤدي سلمان خان دور جانجا، فيما يجسد سانجاي دت شخصية رام، وهما وجهان للخير والشر، يلتقيان في صراع من نوع خاص، الفيلم من إنتاج شركة سلمان خان، أما الإخراج فهو للمخرج الصاعد كريش أهير، والذي كان ضمن فريق إخراج عدد من مشاريع سلمان السابقة، ويخوض تجربته الإخراجية الأولى بشكل كامل.

شعبية الثنائي

يأتي هذا المشروع بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أفلام سابقة أبرزها Saajan، وChal Mere Bhai، بجانب ظهورهما معا في الإعلان الترويجي لفيلم The Seven Dogs، وتفاعل الجمهور مع الإعلان، مما يثير حماس الجماهير حول ganga ram، خاصة مع شعبية النجمين وخبرتهما في تقديم أدوار الأكشن والدراما الشعبية.

تفاصيل فيلم The Seven Dogs

ويعد فيلم The Seven Dogs أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، حيث تصل ميزانيته إلى أكثر من 40 مليون دولار.

ويعد أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time، ويدور في إطار أكشن تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، اللذين كانت آخر أعمالهما فيلم Bad Boys 3.

آخر أعمال سلمان خان

يشارك نجما الهند سلمان خان وسانجاي دت لأول مرة في السينما العربية من خلال فيلم The Seven Dogs، وعلم خبر أبيض، أن سلمان وسانجاي يظهران كأشرار ضمن أحداث الفيلم الذي يعد من أضخم الإنتاجات السينمائية في الوطن العربي.