عاجل: بعد حادث المنوفية.. وزير الأوقاف: الالتزام بقواعد المرور من صميم الشرع

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعى وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

الوعي المروري من صميم الشرع

وفي بيان، أكد الأزهري، أنَّ الوعي المروري والالتزام بقواعد المرور من صميم مقاصد الشرع الحنيف؛ لما فيه من حفظ الأنفس التي كرمها الله تعالى، وأن الإهمال أو الاستهتار أو السير عكس الاتجاه يمثل اعتداءً على حق الآخرين في الحياة، مؤكدًا أن من فرّط في الحفاظ على أرواح الناس فقد خالف تعاليم الدين قبل مخالفة القانون، حتى وإن لم تسفر المخالفة عن أي ضرر؛ منبّهًا بأن استمراء المخالفة استخفاف بما أمر الله به أن يُحفَظ ويُكرَم ويُطاع.

وتقدّم الوزير باسمه، ونيابة عن جميع أبناء الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يرحم المتوفين رحمة واسعة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

وتابع: “والدعاء موصول -أبدًا- أن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)”.

وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية صباح اليوم الجمعة حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل.

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الإقليمي بدائرة المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، وشبين الكوم.

أسماء الضحايا

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن الضحايا من عمال اليومية، ومعظمهم من أبناء محافظة المنوفية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

من مركز الباجور:

شروق خالد أبو المجد عاشور جنا محي فوزي مبروك خليل تقي محمد أحمد الجوهري غدير عبد الباسط خليل قنديل شيماء محمود محمد عبد الهادي

من مركز أشمون:

ملك عربي فوزي خليل إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق رويدا خالد إبراهيم حسن ضحى همام الحفناوي سمر خالد مصطفى قنديل سارة محمد كوهية

من مركز قويسنا:

هنا مشرف علام ميادة يحيى مروة أشرف آية زغلول شيماء يحيى فوزي خليل

من قرية سرس الليان: