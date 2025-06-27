عاجل: آخر تطورات عودة مبابي – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يستعيد فريق ريال مدريد نجمه الفرنسي كيليان مبابي بعد عودته من المرض الفيروسي الذي أبعده مؤخرًا، وبحسب التقارير الواردة من مدريد سيكون اللاعب متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام يوفنتوس.

ومن المنتظر أن يُقيّم الطاقم الفني حالته لتحديد مدى جاهزيته للظهور أمام يوفنتوس في الدور المقبل من كأس العالم للأندية.

ويُعد مبابي، الذي لم يلعب حتى الآن تحت قيادة تشابي ألونسو، أحد أبرز الأسلحة التي يعوّل عليها النادي في المرحلة القادمة.