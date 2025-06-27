عاجل: الأهلي يحدد سعر وسام أبوعلي.. هل تلقى عروضاً؟

شكرا لاهتمامكم بخبر الأهلي يحدد سعر وسام أبوعلي.. هل تلقى عروضاً؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حدد النادي الأهلي المصري سعر لاعبه الفلسطيني وسام أبوعلي، بعدما ثارت شكوك حول مستقبله.

وتحدثت تقارير عن دخول وسام أبوعلي دوائر اهتمامات عدة أندية، بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وكان وسام (26 عاماً) قد انضم إلى الأهلي في شتاء 2024 قادماً من سيريوس السويدي، مقابل 1.7 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

سعر وسام أبوعلي



نقل موقع “في الجول” المصري عن مصدر داخل الأهلي، أن النادي سيفكر في بيع وسام أبوعلي، في حالة وصول عرض لا يقل عن 10 ملايين دولار.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لضم وسام أبوعلي، ويتمسك باستمرار اللاعب.

على جانب آخر، ذكر مصدر مقرب من اللاعب الفلسطيني للموقع نفسه أن “ما يتردد عن زيادة راتب وسام مع الأهلي غير صحيح”.

جدير بالذكر أن وسام شارك في 60 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفا وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

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