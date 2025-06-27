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عاجل: الهلال يرافق كبار أوروبا في قائمة مميزه بمونديال الأندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تواجد نادي الهلال السعودي ضمن قائمة مميزة من الاندية في كاس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية

الهلال نجح في تجاوز دور المجموعات و التأهل للدور الثمن النهائي من البطولة دون خسارة بعدما حقق تعادلين و انتصار

بجانب الهلال هناك عشرة اندية لم تخسر بعد في المونديال و تأهلت للدور الثمن النهائي و القائمة تضم :

بالميراس البرازيلي و انتر ميامي الامريكي عن المجموعة الاولى

بنفيكا البرتغالي عن المجموعة الثالثة

فلامينغو البرازيلي عن المجموعة الرابعة

انتر ميلان الايطالي و مونتيري المكسيكي عن المجموعة الخامسة

بوروسيا دورتموند الالماني و فلومينينسي البرازيلي عن المجموعة السادسة

مانشستر سيتي الانجليزي عن المجموعة السابعة

ريال مدريد الاسباني و الهلال السعودي عن المجموعة الثامنة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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