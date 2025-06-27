عاجل: الهلال يرافق كبار أوروبا في قائمة مميزه بمونديال الأندية

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شكرا لاهتمامكم بخبر الهلال يرافق كبار أوروبا في قائمة مميزه بمونديال الأندية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تواجد نادي الهلال السعودي ضمن قائمة مميزة من الاندية في كاس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية
الهلال نجح في تجاوز دور المجموعات و التأهل للدور الثمن النهائي من البطولة دون خسارة بعدما حقق تعادلين و انتصار
بجانب الهلال هناك عشرة اندية لم تخسر بعد في المونديال و تأهلت للدور الثمن النهائي و القائمة تضم :
بالميراس البرازيلي و انتر ميامي الامريكي عن المجموعة الاولى
بنفيكا البرتغالي عن المجموعة الثالثة
فلامينغو البرازيلي عن المجموعة الرابعة
انتر ميلان الايطالي و مونتيري المكسيكي عن المجموعة الخامسة
بوروسيا دورتموند الالماني و فلومينينسي البرازيلي عن المجموعة السادسة
مانشستر سيتي الانجليزي عن المجموعة السابعة
ريال مدريد الاسباني و الهلال السعودي عن المجموعة الثامنة