عاجل: الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي يتصدران ختام معرض “صحة أفريقيا”

شكرا لاهتمامكم بخبر الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي يتصدران ختام معرض “صحة أفريقيا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اختُتمت، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر “صحة أفريقيا – Africa Health ExCon”، الذي أُقيم خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة واسعة من وزراء الصحة ورؤساء الهيئات العامة وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية من مختلف أنحاء القارة والعالم.

أنظمة الرعاية الصحية

وشهد اليوم الأخير من المؤتمر انعقاد سلسلة من الجلسات والفعاليات المتخصصة التي تناولت أبرز القضايا الصحية في أفريقيا، وتضمنت جلسات رفيعة المستوى بين هيئتي الرعاية الصحية والشراء الموحد، والتي استعرضت سبل تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز فرص الوصول للخدمات الطبية خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الصحية وتحقيق الاستدامة في التمويل.

وفي جلسة موسعة بعنوان “الاستثمار في تصنيع المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية: من التوطين إلى التصدير”، ناقش المشاركون خمسة محاور رئيسية شملت تحديات التصنيع المحلي، جذب الاستثمارات، الابتكار، نقل التكنولوجيا، وسياسات دعم القطاع، وأوصوا بضرورة وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى تدعم التنافسية وربط البحث العلمي بالصناعة.

كما شهدت الفعاليات جلسة نقاشية بعنوان “الصحة الرقمية والرعاية الصحية القائمة على القيمة”، استعرضت رحلة التحول الرقمي في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدين على أهمية تطبيق تقنيات الصحة الرقمية في إدارة نظم الرعاية وتحليل البيانات الطبية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات.

الذكاء الاصطناعي

ومن أبرز الفعاليات في اليوم الختامي أيضًا، مجموعة من العروض التقديمية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، شملت دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، وجراحة أورام الثدي، وتقييم المخاطر الجراحية.

كما نظمت الجمعية المصرية للهندسة الطبية جلسة تحت عنوان “التنظيم والمسؤولية” ناقشت الجوانب القانونية المتعلقة بأخطاء الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج.

وفي السياق ذاته، نظمت مؤسسة “أستروإيد” ورشة عمل تثقيفية حول الأقمار الصناعية المكعبة والنانوية، ودورها في البحث العلمي والاتصالات والتعليم عن بعد، مسلطة الضوء على ميزاتها في خفض التكلفة وسهولة التشغيل.

وناقشت جلسة أخرى استخدامات الجراحة الروبوتية في تحسين نتائج المرضى وتقليل المضاعفات، فيما بحثت جلسة بعنوان “اكتشاف قطاعات الرعاية الصحية المستقبلية لابتكار الشباب” دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قطاع البحث والتطوير بصناعة الأدوية.

تحديات طبية

وشهد اليوم الثالث من المؤتمر جلسة علمية متخصصة بعنوان “التطبيقات الجديدة للجسيمات خارج الخلية في الطب التجديدي”، والتي استعرضت أحدث الأبحاث حول استخدام هذه الجسيمات في توصيل الأدوية وإصلاح الأنسجة.

كما عُقدت جلسة حول تعزيز قدرات التجارب السريرية في أفريقيا، تطرقت إلى أساسيات الإحصاء الطبي، ممارسات جمع البيانات، حماية السرية، وأفضل ممارسات التوثيق، في إطار ترسيخ ثقافة بحثية قائمة على المعايير الدولية.

واختتمت الفعاليات بجلسة بعنوان “التحديات التي تواجه سلامة نقل الدم”، ناقشت الهيموفيجيليانس في العصر الرقمي، وأفضل الممارسات الرقمية لرصد وتحليل الأخطاء، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون بين مصر والدول الأفريقية في هذا المجال الحيوي.

عكس “Africa Health ExCon 2025” التزامًا متجددًا نحو تعزيز التكامل الأفريقي في مجال الصحة، وبناء شراكات فعالة من أجل مستقبل صحي أكثر شمولًا واستدامة لكافة شعوب القارة.