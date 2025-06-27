عاجل: استراحة المحارب لامين يامال – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يعيش لامين يامال جناح برشلونة الشاب فترة راحة مطولة بعيدًا عن عالم الكرة، بعد انتهاء التزاماته الدولية مع منتخب إسبانيا في 8 يونيو.

اللاعب لم يُستدعَ لمعسكر برشلونة حتى 13 يوليو، ليستمتع بأكثر من شهر من الاستجمام والسفر.

وتنقل يامال خلال عطلته بين صقلية، وريو دي جانيرو حيث التقى نيمار وتعلّم ركوب الأمواج، قبل أن يستقر حاليًا في إيبيزا، حيث حضر حفل المغني أوزونا، مبتعدًا كليًا عن أجواء المنافسات.

وجاءت هذه الإجازة المستحقة بعد موسمٍ مزدحم تألق فيه بقميص برشلونة، توجه بالفوز بجائزة “الفتى الذهبي” وبلقبَي الليغا وكأس الملك، فيما يترقب جمهور البلاوغرانا موسمًا جديدًا يتطلع فيه يامال لمطاردة الحلم الأكبر وهو دوري الأبطال.