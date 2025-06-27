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عاجل: المكاسب المالية للأندية العربية في كأس العالم للاندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حققت الاندية العربية الخمسة المشاركة في كاس العالم للأندية مكاسب مالية هامة تختلف قيمتها حسب النتائج المسجلة في دور المجموعات .

اربعة اندية ودعت البطولة بعد فشلها في تجاوز الدور الاول و وحده نادي الهلال السعودي خرج عن النص العربي و تأهل للدور الثمن النهائي مما يجعل جائزته المالية الاعلى بين الاندية الخمسة مع ارتفاعها بعدما ضمن استمراره في المنافسات .

الجوائز المالية للأندية العربية من كاس العالم بلغت :

1- الهلال السعودي 18,11 مليون يورو .

2- الاهلي المصري 9,94 مليون يورو .

3- الترجي الرياضي التونسي 9,94 مليون يورو .

4- العين الاماراتي 9,94 مليون يورو .

5- الوداد البيضاوي المغربي 8,22 مليون يورو .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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