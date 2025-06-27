عاجل: بفيديو طريف.. السقا وفهمي يروجان لـ فيلم “أحمد وأحمد”

عدن - ياسمين عبد العظيم - روج الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي لفيلمهما “أحمد وأحمد” المقرر طرحه قريبًا، وذلك من خلال مقطع فيديو طريف لهما.

فيلم أحمد وأحمد

ونشر أحمد السقا مقطع فيديو ظهر فيه هو وأحمد فهمي وهما يتبادلان ارتداء القميص وقالا فيه: “استنونا في فيلم أحمد وأحمد يوم 2 يوليو بجميع دور العرض”.

أحمد فهمي وأحمد السقا يروجان لـ فيلم “أحمد وأحمد”

أغنية “يا أحمد” من فيلم “أحمد وأحمد”

ومؤخرًا، طرحت الشركة المنتجة مقطع فيديو من فيلم أحمد وأحمد على أنغام أغنية “يا أحمد” من غناء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وبوسي، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام” معلقة عليه: “الصيف ده بتاعك يا أحمد”.

أحمد فهمي وأحمد السقا يروجان لـ فيلم “أحمد وأحمد”

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا فى منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كدا ليه ياولاد الإيه”، وظهر في برومو الأغنية الفنان أحمد السقا، وأحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي.

ما قصة فيلم أحمد وأحمد؟

وتدور أحداث فيلم “أحمد وأحمد” في إطار كوميدي، وظهر بطلا العمل “أحمد السقا وأحمد فهمي”، من خلال الملصق الدعائي، وهما واقعان على الزجاج الأمامي لإحدى السيارات.

فيلم أحمد وأحمد 2025

ومن جانبه، روّج الفنان أحمد السقا لفيلم “أحمد وأحمد” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة للفنان أحمد فهمي، قائلًا :”جاهز يا أحمد”.

كما روج أيضًا أحمد فهمي للفيلم عبر حسابه الرسمي بمنصة “إنسجرام” قائلًا: “الفيلم المنتظر من أيام سمير وشهير وبهير”.

آخر أعمال أحمد فهمي السينمائية

كان أحمد فهمي قد شارك في فيلم “السرب”، الذي سبق عرضه لأول مرة في مايو 2024.

وضم فيلم السرب، عددًا من الفنانين منهم أحمد السقا، شريف منير، أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، دياب، آسر ياسين، محمد فراج، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد حاتم، محمود عبدالمغني، أحمد فؤاد سليم، ميدو عادل، أحمد جمال سعيد، محمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال.