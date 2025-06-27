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عاجل: رينارد يجهز خطة المواجهة الحاسمة أمام المكسيك

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  • عاجل: رينارد يجهز خطة المواجهة الحاسمة أمام المكسيك 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رفع المنتخب السعودي من وتيرة تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره المكسيكي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية.

التقارير الأخيرة أشارت إلى أن الأخضر خاض تدريبه الرئيسي مساء الخميس على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

خلال الحصة التدريبية، ركز رينارد على الجاهزية البدنية والانضباط التكتيكي، عبر مجموعة من التمارين المتنوعة، شملت الإحماء، والاستحواذ، وتطبيقات خططية تحاكي أسلوب المنافس، قبل أن تُختتم بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يُجري الأخضر مساء اليوم الجمعة حصته التدريبية الختامية على ملعب “فينيكس رايزنغ” عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت أريزونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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