عاجل: رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة الغربية

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة الغربية للعام والفني (عام، خاص، خاص فندقي، وفني)، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 – 2025.

تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة الغربية

تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة الغربية

ويأتي اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة الغربية، في إطار حرص محافظة الغربية على توفير بيئة تعليمية عادلة وتخطيط دقيق لقبول الطلاب طبقًا للطاقة الاستيعابية الفعلية لكل مدرسة.

وأشار المحافظ أن اعتماد درجات القبول جاء بناءً على الدراسة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، مع مراعاة الكثافات داخل الفصول، وكذلك التوزيع الجغرافي، إضافة إلى إتاحة فرص تعليمية عادلة لكافة الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعلنة، حرصًا على مصلحة الطلاب، وكذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام 2025 محافظة الغربية

وأوضح المحافظ، درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام 2025 محافظة الغربية، حيث تم تحديد الحد الأدنى عند 230 درجة، بينما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات الثانوي العام المسائيه عند 190 درجة، والثانوي الخاص عند 165 درجة، والثانوي الخاص الفندقي عند 150 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 محافظة الغربية

وبالنسبة إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2025 محافظة الغربية، قد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بنوعيها (صناعي – زراعي – تجاري) وفقًا للبيانات التفصيلية الواردة بالجدول المعتمد والمرفق بقرار التنسيق.

من جهته صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن، أن إعداد مقترح التنسيق تم بعد تحليل دقيق لنتائج الطلاب، مع مراعاة الكثافات المتوقعة في الإدارات التعليمية المختلفة.

وأضاف أن المديرية تحرص على إتاحة أماكن مناسبة لكافة الطلاب بما يضمن تحقيق أفضل توزيع للتلاميذ على المدارس، طبقًا لدرجاتهم ورغباتهم، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات التقديم وكذلك القبول بكل دقة وشفافية.

يُمكن الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2025 محافظة الغربية عبر الصورة التالية:

ويأتي إعلان التنسيق في هذا التوقيت، لضمان إتاحة الوقت الكاف أمام أولياء الأمور لتجهيز ملفات التقديم والتواصل مع المدارس، حسبما أشار وكيل الوزارة، مؤكدً أن كافة الإدارات التعليمية ملتزمة بتطبيق القواعد بكل شفافية ووضوح.