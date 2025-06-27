عاجل: انطباع فينيسيوس عن أسلوب تشابي ألونسو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبر فينيسيوس جونيور عن رضاه الكبير بأداء ريال مدريد خلال المواجهة الأخيرة أمام سالزبورغ، مؤكدًا أن التزام الفريق جماعيًا بالدفاع والهجوم يعكس الروح الجديدة تحت قيادة تشابي ألونسو.

وقال فينيسيوس:”الجميع يدافع؟ نعم، هذا طبيعي، في كرة القدم الحديثة، علينا أن نهاجم بـ11 لاعبًا وندافع بـ11 لاعبًا، أنا سعيد جدًا بما قدمه الفريق اليوم.”

وأضاف ” الفريق أصبح أكثر تماسكًا، بهذه الطريقة، نصبح أقوى ونضغط بشكل أفضل، لقد كانا الأسبوعان الماضيان رائعين مع تشابي”.

هذا وقد تمكن الريال من الفوز على الفريق النمساوي بثلاثية دون رد وتصدر مجموعته في مونديال الأندية.