عاجل: لابورتا يعلق على إقالة لجنة الحكام

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقالة اللجنة الفنية للحكام بالكامل، وفي مقدمتهم لويس ميدينا كانتاليخو، ومسؤول تقنية الفيديو كلوس غوميز.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية:”لا تقلقني هذه التغييرات في الاتحاد. لدي ثقة كاملة برئيس الاتحاد الإسباني، وأعتقد أنه سيتصرف كما يجب”.

وأضاف: “تم الحديث منذ فترة عن نية لإجراء تجديد في اللجنة. لا أعرف الأسباب بالتفصيل، لكنها شُرحت لنا”.

كما أكد رئيس برشلونة ثقته في المنظومة التحكيمية بشكل عام، قائلًا:”لدينا ثقة في التحكيم، مهما كان من يتولى إدارته. سيكون هناك كيان يدير كل ما يتعلق بالحكام، وأتوقع أن يدعونا ويأخذ رأينا في الحسبان”.