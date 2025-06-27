عاجل: صور لامين يامال في ايبيزا

شكرا لاهتمامكم بخبر صور لامين يامال في ايبيزا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لا يزال نجم برشلونة الشاب لامين يامال يستمتع بعطلته الصيفية، حيث التُقطت له صور حديثة أثناء قضائه أوقاتًا مميزة في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وبعد أن قضى أياما في البرازيل برفقة نجم برشلونة السابق وسانتوس الحالي نيمار داسيلفا، اتجه الآن إلى إسبانيا لقضاء أيام للعطلة قبل العودة إلى تدريبات برشلونة استعدادا للموسم الجديد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع إطلالات اللاعب، التي تأتي قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، والذي سيشهد ارتداءه القميص رقم 10 خلفًا لأسطورة النادي ليونيل ميسي.