عاجل: قبل مواجهة السيتي.. تمبكتي يرفع راية التحدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شدد حسان تمبكتي، مدافع الهلال، على أن التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية ليس سوى بداية لطموحات الفريق، مؤكدًا أنه لا يشارك لمجرد الحضور، بل يسعى لمنافسة الكبار وتحقيق نتائج تليق بتاريخه.

وفي حديثه عقب المباراة الأخيرة أمام باتشوكا، أشار تمبكتي إلى أهمية الاستعداد الذهني والبدني لما هو قادم، قائلاً:

“أمامنا مباراة صعبة، ونفكر حالياً في كيفية الاسترجاع البدني والاستعداد الجيد. نسأل الله التوفيق في المباريات المقبلة. الهلال نادٍ كبير، وليس هدفنا مجرد الوصول إلى دور الـ16.

“سنسير خطوة بخطوة. المباراة المقبلة ستكون قوية، لكن بإذن الله الأمور طيبة، ونستعد لها بكل تركيز.

“لا يوجد فريق سهل في بطولة كأس العالم للأندية، فجميع الفرق المشاركة قوية. نركز الآن على عملية الاسترجاع، ونفكر في كيفية إدارة المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي”.